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卡拉称艾尔朗卡适合与佐科威搭档

各政党猛推自己人选为副总统候选人

【雅加达罗盘宝新闻网3月22日】 2019年立法国会议员和正副总统大选在即，各政党紧锣密鼓筹备应对五年一次的民主盛会。2019年正副总统选举显然将成为我国政坛的重头戏。

2019年总统候选举几乎可以笃定将重演2014年佐科威和帕拉波沃决一雌雄之际，目前已在政府阵营的多个政党已经宣布支持和共同推举现任总统佐科威，副总统人选就成为兵家必争之地。

除了近来动作频频，积极毛遂自荐的民族复兴党 （PKB）中央理事会总主席慕海敏伊斯甘达（Muhaimin Iskandar），希望可以获得佐科威青睐，他也自称已经获得大多数伊斯兰教士长老的大力支持和推举成为2019年副总统候选人。然而，在国会占有九十一个席位（14.75%）的从业党（Golkar）岂能没有觊觎之心获得国家领导人第二宝座。虽然没有明讲，但是从业党却透过各种表达方式表达希望2019年副总统候选人理应分配给榕树党。

迄今在从业党尚有举足轻重的我国副总统尤淑夫卡拉（JK），除了曾经担任从业党中央理事会总主席，卡拉也被视为最能帮助佐科威获得更多选票的政治人物，因为除了代表印尼东部的政治人物，卡拉与印尼几个伊斯兰教士组织也构建良好的人脉关系，如伊联（PBNU）、印尼第二大穆斯林团体穆哈玛迪亚(Muhammadiyah)和印尼伊斯兰大学生协会（HMI）。但是根据国家法律普委会（KPU）规定，正副总统任期不能超过两届，因此卡拉觊觎在连任副总统的愿望难于实现。

目前从业党有意推举现任工业部长的从业党中央理事会总主席艾尔朗卡 哈尔丹托（Airlangga Hartarto）为副总统候选人，然而并不是能够一帆风顺和如愿以偿，因为赢得2014年选举的斗争民主党（PDIP）也梦寐以求副总统宝座。

政治就是门不断妥协的艺术，除了要看支持政府阵营各政党的博弈，最后决定副总统人选还是掌握在名望颇高也获得大多数人民支持的佐科威自己手上。