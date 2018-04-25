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卡拉称大马有200万我国劳工

但他们不会惊慌失措

【雅加达罗盘报新闻网4月24日讯】我国副总统卡回应各界批评政府简化外国劳工（TKA）进入印尼的申请手续的决策，卡拉觉得百思而不解，因为比起其他国家，我国外籍工作人员远远低于我国公民在国外工作的人数）。

“在马来西亚有200万我国劳工，但马来西亚不会惊慌失措。”卡拉周二（4月24日）在雅京Grand Sahid酒店为印尼企业家协会（Apindo）协商大会开幕时如是说道。

“事实上，对于商业的发展我们需要投资，投资就是资金和技能，如果我们刁难专家，那么资本和技能就不会进入我国。”卡拉继续说道。

卡拉表示，政府打开外国工人进入印度尼西亚大门的政策并不是要就业。 相反，卡拉说，这是为了在印尼创造就业机会。卡拉承认有些事情不符合该计划，但总体而言，外国工人的就职将为投资和就业带来好处。

此前，劳工部长哈尼夫达基里（Hanif Dhakiri）否认了来自中国的一些称为外国劳工已经涌进印尼的传闻。

这是为了回应2018年第20号总统令关于使用外国工人的一些当事方的关切，其中有许多来自中国的外国劳工进入印度尼西亚。哈尼夫指出，根据2017年底世界银行和中央统计局（BPS）关于印尼移民工人所公布的数据。

在这些数据中，我国共有900万劳工在国外工作，分别是在马来西亚最多（55%），其次是沙特阿拉伯（13％）、中国（10％）、香港（6％）和新加坡（5%）。如果详细描述，香港有超过15万的印尼劳工，澳门有2万印尼劳工，台湾有20万印尼劳工。

与此同时，到2017年底来我国工作的中国劳工人数仅为2万4800人。