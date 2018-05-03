Thursday, May 3rd, 2018 | Posted by

卡拉有望再次成为副总统人选 宪法法院将审核限制副总统任期为两届的相关法令

宪法法院发言人 法查尔拉克索诺。

宪法法院发言人 法查尔拉克索诺。

【雅加达TRIBUN新闻网502日讯】代表Singaperbangsa民间非政府组织的Muhammad Hafidz 430日向宪法法院（MK）提交第169条第n款和第227条第i款有关审核限制副总统任期为两届的相关法令。

宪法法院审核限制副总统任期为两届相关法令，目的是希望卡拉能再次成为副总统人选。

宪法法院将根据程序法立即处理关于审核限制副总统任期为两届相关法令的请求。我们将首先检查申请人是否有合法身份进行审核。” 宪法法院发言人法查尔拉克索诺（Fajar Laksono） 周三（52日）在雅京中区宪法法院对媒体记者如是说道。

因为这两篇法令条文要求提名总统或副总统的两件事情，即从未担任总统或副总统两次的同一任期。

在不久前罗盘报发布有关2019年正副总统选举的副总统人选的调查中，卡拉民调独占鳌头，成为适合与佐科威搭档的最佳副总统人选。因为卡拉获得了15.7％的选票，其后是大印尼行动党（Gerindra）总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）支持度8.8％。

除了承认卡拉的提名受到监管阻碍之外，卡拉在2004年至2009年苏西洛（SBY）时代担任过副总统职位。除了宪法的限制，卡拉也曾表示自己年事已高，不想再担任副总统一职，而希望能提早退休，安度晚年、与家人享受休闲的生活。

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