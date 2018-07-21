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卡拉有望再任副总统职务

Perindo向MK起诉副总统任期限制法律

【雅加达综合媒体7月20日讯】印尼团结党(Partai Perindo)正式向宪法法院（MK）提起诉讼有关总统副总统任期限制的法律并盼望MK对该法律条款进行司法复审。若MK批准相关诉讼，现任我国副总统尤淑夫卡拉(JK)有望在2019年正副总统选举再度与佐科威搭档竞选正副总统选举。JK也要求MK在2019年正副总统选举候选人报名登记截止日期之前作出判决。

根据我国普委会规定，正副总统任期不得超过两任，而卡拉已在苏西洛第一任期担任副总统职务。2014年与佐科威搭档竞选正副总统是卡拉第二次担任副总统职务。

据Perindo解说，向MK提起诉讼有关副总统任期限制规定， Perindo认为以上选举法令妨碍到Perindo的利益，因为Perindo有意在2019年大选推举JK为副总统候选人。

根据Perindo律师艾尔曼（Irman Pitra Sidin）称，卡拉副总统愿意成为此案的相关联方。 因为普委会选举法2017年第7号第169条第n款有关正副总统任期不得超过两任的规定，被视不符合国家宪法。”伊尔曼律师周五（7 月20日）在雅京如斯表示。

艾尔曼指出，实际上选举法仅规定总统职位不得超过两任，而不是副总统职位的任期限制。 “副总统职务与内阁部长一样，仅是总统的副手，不应该由任期的限制。”他这样说。

众所周知，MK曾于6月29日驳回某社会民间组织对相关法令的司法复审要求，因为 申请人被视不具备与相关诉讼有关的法律地位。

大印尼行动党阵营认为卡拉被列为2019年副总统人选之一，标志着佐科威联盟政党对副总统人选尚无法达成协议。