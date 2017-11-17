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卡拉建议召开全国协商会特别会议

撤换从业党总主席瑟迪亚诺凡多职位

【雅加达点滴新闻网11月16日讯】周三（16日）晚上，肃贪会（KPK）数名调查员到因涉嫌电子身份证贪污案而已再次被列为犯罪嫌疑人的从业党（Golkar）总主席瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）住宅进行搜查行动，意在进行强制带走嫌犯归案。

但是搜索整夜后，诺凡多好似销声匿迹，不见人影。对此，曾经担任从业党总主席的我国副总统卡拉作出强烈反应。

根据卡拉说，从业党必须立即召开全国协商会特别会议（munaslub）撤换从业党总主席瑟迪亚诺凡多职位，以挽救这个老字号榕树党。因为，这位国会议长诺凡多成为逃犯后，从业党将形成群龙无首的局面，不利于从业党迎战2018年地方首长选举和2019年普选。

“这取决于从业党，但必须立即召开全国协商会特别会议撤换从业党总主席诺凡多。”卡拉周四（11月16日）在雅京中区玛腰兰JIExpo出席参加国民民主党全体代表工作会议（Rakernas NasDem）时如是说道。

“从业党在这个紧急的情况下必须推举新的领导人。” 这位2004年至2009年担任从业党总主席（Ketum Golkar）的卡拉如是说。

卡拉要求所有的从业党干部保持稳定。他还提醒诺凡多尽管担任国会议长，但必须以身作则奉公守法。这样才能得到社会民众的信任。迄今为止，肃贪会仍继续追踪诺凡多。肃贪会也正在考虑将电子身份证嫌疑人的姓名列入通缉犯（DPO）名单上。使移民局确保诺凡多不能离境。