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卡拉副总统称：特朗普迁移大使馆计划

将加剧中东地区的紧张局势

【雅加达安达拉网】我国副总统卡拉（Jusuf Kalla）评价对美国总统特朗普（Donald Trump）有意将以色列大使馆转移到耶路撒冷的计划，肯定加剧中东地区的政治局势。

“我认为，美国总统特朗普有以上的计划，加剧中东地区的政治局势，因为巴勒斯坦 和 以色列是主要政治局势复杂的唯一根源。”我国副总统卡拉如斯说。

卡拉副总统强调，我国对美国总统特朗普的意见不一致，不可能把大使馆转移 到耶路 撒冷。

卡拉副总统认为，除中东地区的政治局势更复杂外，美国化解巴勒斯坦与以色列之间的冲突中，美国暂时搁置把大使馆转移到到耶路撒冷。

之前，周二（12月5日），美国总统特朗普曾向阿拉伯领导提到有关美国大使馆搬迁到耶路撒冷。

据报道，特朗普计划宣布耶路撒冷是以色列的国家首都，但是特朗普决定延迟到 6个月内搬迁大使馆的议题。

此外，特朗普将确定搬迁美国驻以色列使馆，并在未来六个月内将维持Tel Aviv大使馆， 但是美国承诺尽快搬迁美国驻以色列使馆。

“美国政府对此搬迁使馆的议题需要时间化解，譬如使馆大楼和安全的居住环境。”美国官员如斯说。

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