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卡拉副总统在雅京会见桑给巴尔总统

【点滴新闻网雅加达7月1日】我国副总统尤淑夫卡拉（JK）周三（8月1日）在雅京副总统府会见对我国进行友好访问的桑给巴尔总统阿里穆罕默德谢因(Ali Mohamed Shein)。

桑给巴尔总统一行抵达副总统府约10点05并受到卡拉副总统的热烈欢迎。两人亲切握了，互相打招呼后，阿里总统还在贵宾簿填写并留言。之后，卡拉请阿里总统前往副总统办公室举行会议。

会谈中阿里总统希望印尼能帮助其国家进行改革和改善并提升农业生产。

JK还承诺立即给予桑给巴尔良好的协助，以通过优惠贸易协定（PTA）增加贸易合作。 JK还鼓励立即实施PTA流程。

卡拉副总统和阿里总统同意在互利合作的基础上，将进一步加强自苏加诺总统时代以来建立的两国良好关系。

“两国经济具有相互填充的潜力，我们需要丁香，他们也需要我们的棕榈原油（CPO），纸张和轮胎等产品。因此，两国商业界必须营造更好便利，充分利用两国的经贸往来的商机。”陪同卡拉副总统的我国外交部副部长AM Fachir如是说。

桑给巴尔（Zanzibar）,原是坦桑尼亚（Tanzania）的一部分，由温古贾岛（又称桑给巴尔岛）、奔巴岛及20多个小岛组成，与坦桑尼亚大陆最近距离36公里，面积2657平方公里，人口130万（2012年），98%信奉伊斯兰教。桑给巴尔行政区域划为5省。“桑给巴尔”在阿拉伯语中的意思是“黑人海岸”，位于桑给巴尔岛西岸中部的香加尼半岛上。首府桑给巴尔市，位于桑给巴尔岛西岸，是桑给巴尔共和国的行政、经济和交通中心。