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卡拉副总统出席东京“亚洲未来”国际会议

【东京安达拉通讯社】周日（5月4日）我国副总统尤淑夫卡拉（Jusuf Kalla）抵达日本东京羽田机场出席“亚洲未来”国际会议。

印尼驻日本大使阿里芬（Arifin Tasrif），国防武官伊恩（Ian Fuady）空军上校和日本外交部长特别助理亦是原日本驻我国大使Kojiro Shiojiri ，他们热烈迎接副卡拉总统和卡拉夫人（Mufidah Jusuf Kalla）以及随行人员。

陪同副总统的有，原我国驻日本大使穆罕默德 卢菲（Muhammad Lutfi）、副总统秘书处长罕默德奥马尔（Mohammad Oemar）、副总统经济和金融专员Wijiyanto和副总统顾问林绵坤（Sofjan Wanandi）。

副总统及随行人员从机场直奔东京帝国大酒店。林绵坤说，国际会议还未开始之前，副总统先与原日本著名电子产品制造商松下公司（Panasonic Gobel）领导人Rachmat Gobel 举行内部会议。

印尼日本友好协会（PPIJ）主席Rachmat Gobel已经在日本出席东京亚洲未来国际会议等候。

副总统将于6月5日至6日在东京帝国大酒店举行的日本日经传媒集团出席亚洲未来国际会议发表演讲。

副总统也将在周一（6月5日）亚洲未来国际会议期间出席住友三井银行（Sumitomo Mitsui Banking）高级领导人的听证会。据林绵坤说，这次听证会将讨论有关日本企业银行在印尼投资的承诺。