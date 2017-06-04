Sunday, June 4th, 2017 | Posted by

卡拉副总统出席东京“亚洲未来”国际会议

web556a

我国副总统尤淑夫·卡拉（Jusuf Kalla）。

 

【东京安达拉通讯社】周日（5月4日）我国副总统尤淑夫卡拉（Jusuf  Kalla）抵达日本东京羽田机场出席“亚洲未来”国际会议。

印尼驻日本大使阿里芬（Arifin Tasrif），国防武官伊恩（Ian  Fuady）空军上校和日本外交部长特别助理亦是原日本驻我国大使Kojiro  Shiojiri  ，他们热烈迎接副卡拉总统和卡拉夫人（Mufidah  Jusuf  Kalla）以及随行人员。

陪同副总统的有，原我国驻日本大使穆罕默德 卢菲（Muhammad Lutfi）、副总统秘书处长罕默德奥马尔（Mohammad  Oemar）、副总统经济和金融专员Wijiyanto和副总统顾问林绵坤（Sofjan Wanandi）。

副总统及随行人员从机场直奔东京帝国大酒店。林绵坤说，国际会议还未开始之前，副总统先与原日本著名电子产品制造商松下公司（Panasonic  Gobel）领导人Rachmat  Gobel 举行内部会议。

印尼日本友好协会（PPIJ）主席Rachmat Gobel已经在日本出席东京亚洲未来国际会议等候。

副总统将于6月5日至6日在东京帝国大酒店举行的日本日经传媒集团出席亚洲未来国际会议发表演讲。

副总统也将在周一（6月5日）亚洲未来国际会议期间出席住友三井银行（Sumitomo  Mitsui Banking）高级领导人的听证会。据林绵坤说，这次听证会将讨论有关日本企业银行在印尼投资的承诺。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184493

Posted by on Jun 4 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added