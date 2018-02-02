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占碑省长Zumi Zola 被肃贪会

列为地方预算贪污犯罪嫌疑人

【雅加达Kumparan 新闻网1月31日讯】占碑省长祖密（Zumi Zola） 被肃贪会（KPK）列为2018年占碑省地方收支预算（RAPBD）贪污犯罪嫌疑人。

“Zumi Zola 已经被肃贪会（KPK）列为2018年占碑省地方收支预算贪污犯罪嫌疑人。应该在今天公布。”kumparan记者周三（31/1）如是说。

之前，肃贪会就地抓获4名犯罪嫌疑人。因为涉嫌占碑省政府对地方议会（DPRD）的贿赂通过有关政府收支预算（RAPBD）。据称，占碑省政府贿赂议会讨论能否顺利运行。 据调查发展，还有其他方面涉案。

从肃贪会调查中发现了足够的证据，将祖密确定为犯罪嫌疑人。 据称祖密参与了对议会的贿赂。

与此同时，肃贪会副主席索特西渡莫朗（Saute Situmorang）确认在占碑进行的调查活动。事实上，他曾经提到就有关逮捕行动案件的调查发展。

不过，在被问及祖密是否被指定为嫌疑人时，他仍然拒绝发表评论。 索特还承诺在不久的将来发表一个相关的声明。索特说，他将在未来几天公布。

昨天，肃贪会还搜查了祖密在占碑的官邸。 直到17时30分搜查仍在进行中。 当案件已经被调查时，肃贪会在这个阶段可以进行搜查并指定犯罪嫌疑人。

占碑省长祖密以前否认涉案。 他承认从来没有指示下属占碑省政府对地方议会成员，以贿赂通过有关2018年占碑省地方收支预算的讨论。

“我回答说，我作为上级下了命令。命令是按照适用的程序执行任务。 不要违反我原来的规定。” 祖密在肃贪会大厦被检查后如是说道。