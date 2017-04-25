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卜蜂集团以价值一兆盾收购印尼7-Eleven便利商店

【雅加达独立报新闻网讯4月25日讯】随着中阶层消费群的增长和消费力购买力的提升，便利商店已成为年青人喜爱的聚会场所，除了消费远比其他高档名牌咖啡厅低，如星巴克等高消费咖啡厅，现代化便利商店也是能在各个大城市找到，成为老少咸宜的聚会地点， 因此近日便利商店也如雨后春笋般地出现在我国各大城市，由我国现代集团经营的7 eleven 就是其中之一。看好未来发展潜力和拓展的空间， 印尼卜蜂集团（ PT Charoen

Pokphand Indonesia

简称CPRI）上市有限公司斥资一兆盾收购，由现代（PT Modern International）控股上市公司PT Modern

Sevel Indonesia (MSI)旗下的子公司经营的印尼7 Eleven 便利商店。

根据印尼卜蜂上市公司董事局总经理托马斯·埃芬迪（Thomas Effendy）阐述，整个收购过程和所需的一切条件将于2017年6月30日之前完成。

“收购交易完成后，卜蜂集团旗下子公司生产的加工的多种食品和饮料可以透过7 Eleven销售，拓展全国业务。