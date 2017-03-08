Wednesday, March 8th, 2017 | Posted by

南非总统祖马在雅京
拜访我国第五任总统美佳娃蒂

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南非总统祖马（左二）与雅京休假省长钟万学（右）握手，美佳娃蒂（中）在旁介绍。

 

【本报雅加达讯】南非总统祖马周三在雅京中区铭丁一带东古乌玛尔街美佳私邸，拜访我国第五任总统同时也是斗争民主党总主席美佳娃蒂。祖马表示很荣幸能见到美佳娃蒂并对美佳娃蒂的热情接待表示感谢。祖马说，他对这次访问久已缔结友好关系的印度尼西亚感到高兴并对美佳娃蒂夫人表示由衷的感谢与尊敬。他说，他这次访问印尼是为出席印度洋区域合作联盟（IORA）峰会，今日是他访问印尼的最后一天。他坦白地表示，他很尊敬美佳娃蒂，因为美佳娃蒂是党总主席，并对现政府起着相当大的影响。这与他注重党派的思路是一致的，因为党派对政府起着相当大的影响。他说，今日他与美佳娃蒂讨论了许多事情。其中有关政府与经济问题，政府与政府之间的合作问题，以及政党与政党之间的合作问题。

会晤期间，美佳娃蒂由斗争民主党秘书长哈斯多（Hasto Kristiyanto）、雅京休假正副省长钟万学与查罗特以及几位党的干部陪同，南非总统祖马则由几位部长陪同，包括农业部长，林业部长和工业部长。约一个小时的闭门会晤后，直到中午12时15分，美佳娃蒂解释说，祖马总统此次访问仅是回访而已，因为她当总统时也曾访问过南非，那时的南非总统是达波与曼特拉。她补充说，南非总统祖马这次与她会晤也谈起有关斗争民主党与祖马的党派ANC的合作问题。

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