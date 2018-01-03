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南苏省长在警察总部

赞扬国军和警察在处理爆炸事件中紧密合作

【望加锡安达拉网】南苏拉威西省长Syahrul Yasin Limpo赞扬我国国军和警察在望加西锡Bontoala警察局发生爆炸事故中的紧密合作处理。

“其实恐怖分子的威胁不让我们惧怕，我赞同国军和警察直接在场处理恐怖分子的行动。”南苏拉威西省长Syahrul Yasin Limpo如是说道。

Syahrul Yasin Limpo认为，国军和警察的紧密合作已在乡村级执行，尤其是确保我国居民的安全。

“国军和警察在乡村不断加强保安措施，让民众能感到安宁及和平的生活。Syahrul Yasin Limpo这样表示。

Syahrul Yasin Limpo还说，其实我还不知道那个恐怖分子的幕后目的。因此，我对此事全给警察处理。

“我们已全给警察处理这个案件，不过我确定经济和安全仍稳定。Syahrul Yasin Limpo如是说道。

据说，此事件在南苏望加锡Sunu路于1日凌晨3时发生。

“望加锡爆炸事件造成两名警员重伤，他们是Yudirsan警察准将和Bontoala地方警察长 Rafiuddin警察上校。”南苏地区警察公共关系处局长Dicky Sondani警察上校这样表示。