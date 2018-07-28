Posted by admin

南楠榜县长Zainudin Hasan

已正式被肃贪会列会受贿犯罪嫌犯

【点滴新闻网雅加达7月27日讯】周四（26日）晚上肃贪会（KPK）小组在次就地缉犯行动（OTT）行动，把南楠榜县长Zainudin Hasan等犯罪嫌犯逮捕。

“最近几天内确实有肃贪会小组在南楠榜举行就地缉犯行动。”肃贪会主席阿古斯拉哈尔佐（Agus Rahardjo）周五（7月27日）对记者如是说道。肃贪会调查小组也在现场查获约7亿盾的贿金。

在就地缉犯行动中，肃贪会逮捕了12名嫌疑人，其中一人是县南楠榜县长Zainudin Hasan和地方议会（DPRD）议员。 但是，阿古斯没有具体说明被逮捕的嫌犯。

“肃贪会于周五（7月27日）在南楠榜就地缉犯行动中逮捕了12名嫌疑人，其中包括县长、地方议会议员和私企商人。”肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）周五（7月27日）对记者如是说道。

据悉，南楠榜县长Zainudin Hasan接受商人贿赂，与南楠榜县基础建设项目有关。众所周知，Zainudin Hasan是国民使命党（PAN）中央理事会总主席，仪式人民协商会议（MPR）议长祖尔基弗利 哈桑（Zulkifli Hasan）的弟弟。