Monday, January 22nd, 2018 | Posted by

南加地方警察 拘留社交媒体传播仇恨言论账户嫌疑人

【马辰安达拉新闻网121日讯】南加里曼丹地方警察特别刑事调查（Dirreskrimsus）主任Rizal Irawan警察上校表示，确定拘留Hyde Hideki Hayden为社交媒体传播仇恨言论账户嫌疑人。

确定Hyde Hideki Hayden为社交媒体传播仇恨言论账户嫌疑人，并立即拘留在南加警察监狱。” Rizal 警察上校周日（121日）在马辰如是说道。

Rizal说，实名为Hyde Hidelxy Arya Heyden的嫌疑人被第二分区网络犯罪案件调查人涉嫌违反2016年第11号法律修正案2016年第19号法律第45条第3款或第45条第2款 有关信息和电子交易（ITE）。

为此，Rizal补充说，要求社区保持冷静，因为此案件已经交给法律机制处理。之前，Hyde Hideki Hayden FacebookInstagram仇恨言论账户嫌疑人，据称包含仇恨言论的帖子，以造成网民的情绪感到不安。

周五（119日）下午，数十名群众来到南加警察特别刑事调查局办公室，因为群众得到了账户所有者的信息。群众后来才知道该社交媒体账户嫌疑人故意来到警局要求保护，直到最后调查人员将其定为社交媒体传播仇恨言论账户犯罪嫌疑人。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=204199

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