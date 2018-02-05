Monday, February 5th, 2018 | Posted by

卖官鬻爵 东爪哇绒网县长Nyono Suharli
遭肃贪会现场逮捕

绒网县长Nyono Suharli Wihandoko已正式被肃贪会（KPK）列为犯罪嫌疑人并立即遭到拘留。

绒网县长Nyono Suharli Wihandoko已正式被肃贪会（KPK）列为犯罪嫌疑人并立即遭到拘留。

 

【雅加达安塔拉新闻网24日讯】肃贪会（KPK）已经正式确定 绒网县长Nyono Suharli Wihandoko为涉嫌东爪哇绒网县卖官鬻爵贿赂案的嫌犯。

经过1X24小时的审查后，肃贪会已经正式确定 绒网县长Nyono Suharli Wihandoko为涉嫌东爪哇绒网县卖官鬻爵贿赂案的嫌犯。”肃贪会副主席劳德 穆哈默德（Laode M Syarif）周日（24日）在雅京肃贪会大厦举行新闻发布会上如是说。

肃贪会增加了对案件的处理地位和调查，并确认两名贿赂嫌疑人，即暂摄绒网县政府卫生办公室主任Inna Silestyowati 为贿赂人 和20132018年的绒网县长Nyono Suharli Wihandoko为受贿人。

劳德说，Inna Silestyowati涉嫌贿赂Nyono Suharli Wihandoko被指定为卫生服务权威的头目。

Inna Silestyowati交给Nyono Suharli Wihandoko的款项据称来自于20176月以来收取的绒网34个社会健康中心（Puskesmas）的健康服务报价或人头费用，总计4亿3400万盾。

整个绒网县的Puskesmas分到1％，卫生部主任分到1％，县长分到 5％。” 劳德说。

劳德继续说，根据收集的资金Inar Silestyowati201712月贿赂了2亿盾给Nyono Suharli Wihandoko

此外，Inna Silestyowati还协助在绒网的一家私人医院发放业务许可证，并要求获得与许可证有关的非法征税。

据称这笔非法赃款已于201821日移交给Nyono Suharli Wihandoko，总额为7500万盾。

据估计，Nyono Suharli Wihandoko公司已经使用约5000万盾来支付绒网县 2018地方首长选举的相关广告计划。”劳德如是说道。

 

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