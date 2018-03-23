Friday, March 23rd, 2018 | Posted by

华为2018年将为千名印尼学生提供技能培训

3月22日，在印度尼西亚首都雅加达，各方代表出席培训计划启动仪式。当日，华为印尼公司与印尼12家职高学校签署备忘录，标志着华为印尼“智慧一代──从学生到工程师转身”计划正式启动。根据协议，华为印尼将为1000名印尼职高学生免费提供为期5天的信息与通信技术职业培训，为当地培养该领域的青年人才。

3月22日，在印度尼西亚首都雅加达，各方代表出席培训计划启动仪式。当日，华为印尼公司与印尼12家职高学校签署备忘录，标志着华为印尼“智慧一代──从学生到工程师转身”计划正式启动。根据协议，华为印尼将为1000名印尼职高学生免费提供为期5天的信息与通信技术职业培训，为当地培养该领域的青年人才。

【新华社雅加达】华为公司22日在印度尼西亚首都雅加达正式启动“智慧一代　2018项目，将在年内为1000名印尼职高学生免费提供信息与通信技能培训。当天，华为与印尼12所职高院校签署培训合作协议。

中国驻印尼大使馆公使衔参赞孙伟德参加启动仪式时说，中国和印尼拥有丰富的人力资源，合作潜力巨大。中方愿与印尼加强交流合作，将职业培训打造成中印尼关系中的新亮点。

印尼通信部部长鲁迪安塔拉表示，人才是国家竞争力的关键，感谢华为持续帮助印尼培训信息技术人才，帮助印尼青年做好应对未来的技能准备。

参加项目的印尼学生哈瑞安托说，华为的培训项目可以帮助他迅速跟上信息技术产业的发展，帮助他毕业后获得更好的工作机会。

据介绍，“智慧一代2018项目提供５天的信息与通信技术培训，帮助学员获得站点工程师上岗所需的实用技能。“智慧一代”项目2017年由华为发起，旨在为印尼培养更多掌握通信技术的青年人才。自2000年以来，华为已向印尼12000多名工程师与3000多名学生提供各类技能培训。

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  • 23-3-2018 印尼新聞

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