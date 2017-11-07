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千里迢迢从巴布亚前往梭罗市

巴布亚7部落首领参加佐科威女儿婚礼

【梭罗点滴新闻网11月06日讯】巴布亚7部落首领千里迢迢从巴布亚前往梭罗市参加佐科威总统的女儿Kahiyang Ayu与Bobby Nasution的婚礼。一些部落首领已经抵达了Boyolali的Donohudan Haji宿舍，并有数千名志愿者在那里住宿。

“来自巴布亚7部落首领参加佐科威总统女儿的婚礼。有3名部落首领已经到达Donohudan Haji宿舍，还有4名部落首领仍在路途中。”来自巴布亚团队的乔治（George F Mannandifu）周一（11月6日）在Boyolali的Donohudan Hajj宿舍如是说道。

巴布亚7个部落首领有来自Teminabuan、 Moi、四王岛（Raja Ampat）、Serui、比亚克（Biak）、南梭龙（Sorong Selatan）和Sorong Kota。来自巴布亚的随行人数有12人，其中包括7名部落首领。乔治说，可能还会陆陆续续的到来。

乔治说，他的随行人员自费来到梭罗市，是为参加佐科威总统的女儿Kahiyang Ayu与Bobby Nasution的婚礼。

“我们自愿参加Kahiyang Ayu与Bobby Nasution的婚礼。因为我们对佐科威总统的政绩表现感到自豪。我们看到佐科威总统非常关心巴布亚的建设。”乔治也是Biak Numfor部落首领的儿子如是说道。

乔治感到很庆幸来到了梭罗后已经提供了一个住宿的地方。 乔治声称受到热烈的欢迎和热情的接待。

昨天越来越多的佐科威志愿者已经到了Donohudan Haji 宿舍。大约有4500名志愿者将留在位于Boyolali Ngemplak区Donohudan村的haji宿舍。

志愿者将于今天周二（11月7日）晚上出席Kahiyang Ayu 晚会。 然后在周三（11月8日）的婚礼上将通往Graha Saba Buana路上举行排队迎宾客。