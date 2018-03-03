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“千庙之城”山口洋是我国文化旅游目的地之一

宗教部长代表佐科威总统出席山口洋元宵节庆典

【雅加达罗盘报3月2日讯】原本有意亲自出席参加一年一度于3月2日在西加里曼丹山口洋举行的春节与元宵节庆典，最终仅由宗教部长鲁克曼哈基姆塞义夫丁（Lukman Hakim Saifuddin）和青年与体育部长伊马姆纳赫拉维(Imam Nahrawi) 代表总统出席元宵节庆祝活动。

然而，佐科威总统的缺席，也不会影响今年在山口洋举行的农历2569年春节和元宵节庆典。

根据春节和元宵节庆祝活动主办单位透露，今年山口洋元宵节庆祝活动打破多项印尼记录博物馆（MURI），其中是：

根据印尼世界纪录博物馆的记载，此前元宵节庆典时，2009年印尼单城市悬挂彩灯数量为10,895个，而今年山口洋市元宵节前悬挂彩灯数量是20,607个彩灯。

其次是今年参加庆典乩童人数最多。根据报道，在2011年，共有777名乩童（Tatung）参加元宵节庆祝表演。这些乩童身穿着古装，表演针刺肉身，展示刀枪不入和战神附体神秘力量。据组委会透露，今年登记参与的乩童预计高达1,129人。

除来自山口洋本市的300名乩童以外，还有来自西加坤甸市、孟加影县以及三发县的队伍，以及来自东爪哇的玛琅和马都拉以及中爪哇垄川队，甚至国外的马来西亚也派遣共38名人员的6个队伍前来助阵。

最后是，今年的元宵节庆典牌坊也打破以往的MURI记录，目前山口洋市元宵节庆典组委会已经在市区搭建了2018新年和元宵节庆典牌坊，又名牌楼。新牌坊高6米，宽16,20米，是史上最大的一个庆典牌坊。牌坊上刻有中国传统的十二生肖图案。

元宵节，又称上元节、小正月、元夕或灯节，是春节之后的第一个重要节日，是中国和海外华人的重要传统节日之一。正月是农历的元月，古人称夜为“宵”，所以把一年中第一个月圆之夜正月十五称为元宵节。传统习俗出门赏月、燃灯放焰、喜猜灯谜、共吃元宵、拉兔子灯等。此外，不少地方元宵节还增加了耍龙灯、耍狮子、踩高跷、划旱船、扭秧歌、打太平鼓等传统民俗表演。

素有”千庙之城”之称的山口洋，已被西加省政府列为文化旅游目的地之一，因为这裡的华人文化保留得相当完整。在宗教上相当宽容，和睦相处，不仅伊斯兰教的清真寺到处都有，天主教堂也有几座，华人供奉各路神仙的庙堂、佛寺，更是几步一个，琳琅满目，随处可见。因此，寺庙已成为西加省特别是山口洋市重要旅游资源之一。

山清水秀的山口洋是位于西加里曼丹省西北部的滨海城市。这座西加省第二大城市的山口洋市亦被视为保留华人传统习俗相当完整的地区，华人约占62%，其次为达雅族和马来族，俗称三大民族。

现任市长蔡翠媚(Tjhai Chui Mie)女士是山口洋市的第二位华裔市长。

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