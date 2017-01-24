Tuesday, January 24th, 2017 | Posted by

千岛群岛一名村长作证
钟万学提到古兰经条文时无人抗议

周二，钟万学庭审后，在其辩护律师陪同下，对媒体表达了对起诉检察官推出的靠不住的证人表示异议。

周二，钟万学庭审后，在其辩护律师陪同下，对媒体表达了对起诉检察官推出的靠不住的证人表示异议。

 

【本报雅加达讯】周二，钟万学涉嫌亵渎回教案第七次庭审中，千岛群岛烤岛（Pulau Panggang）村长尤里哈尔迪（Yuli Hardi）作证时表示，当钟万学在烤岛居民面前提到古兰经第51条文时并无人提出抗议或异议。

这位证人还说，当时居民们正聚精会神听取钟万学有关石斑鱼养殖业计划，因此并不关注钟万学提到有关古兰经第51条文的事。

他说，虽然当时他也在场，但他也并不很注意钟万学所讲的有关古兰经第51条文的事。只是后来才从媒体得知这件事被说成是亵渎回教，闹得满城风雨。

他说，这件事传开之后，岛上居民的反应不一，有的不同意钟万学的演说被说成亵渎回教，有的认为有亵渎回教，有的并不在乎。

虽然他直接听取被告钟万学在烤岛的演讲，但他仅录下四点演讲内容：

1.有关省政府大力发展鱼产养殖业计划与有关8020的分享制度。

2.有关将在千岛群岛建设市场计划。依计划将在今年2月开始兴建。

3.有关钟万学计划向佐科威总统汇报救济米的事。并表示有关分配救济米的事将使用卡。

4.有关候选人问题。

他说，钟万学在大约一小时的演讲中，并不太集中提到古兰经第51条文的事，而更多的是提到当地的清洁卫生问题与有关石斑鱼养殖业计划。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=173895

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