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北苏万雅佬一名警察将领妻子大打出手巴掌机场人员

警察副总长：不管官位多高 一旦违法必须依法处理

【雅加达点滴新闻网7月6日讯】互联网社交媒体带给人类方便分享全球各地的讯息，然而任何发生在全球各个角落的丑事也将迅速在无国界的社交媒体上风传。

周三（7月6日）早上，北苏拉威西一名警察将领妻子粗暴巴掌万鸦佬Sam Ratulangi机场工作人员的粗暴行为视频在社交网站传出后，立即引发了社会大众一场轩然大波。网民纷纷谴责这名妇女的肆虐欺负平民的不法行为。

对此，国家警察副总长夏弗汀（Pol Komjen Syafruddin）中将阐明，北苏万鸦佬Sam Ratulangi 机场发生一名警察将领妻子大打出手巴掌掴机场工作人员的事件将依法处理，不管官位有多高一旦违法必须依法就办，绝不姑息。何况是警员家庭成员，更需要给予社会良好榜样。

“无论官职有多高，一旦犯下罪行我们将通过法律程序依法就办，绝不容忍这种横行霸道的野蛮行为。”夏弗丁周四（7月6日）在雅京南区新巴油兰警察总部对记者如是说道。

夏弗丁说，周三（7月5日）一名Batik Air乘客，警察将领妻子JOW走进机场接受机场X射线检查时，机场安检工作人员AM要求JOW按照手续把手表脱下通过X射线检查。JOW 不接受AM的要求，不愿意脱下手表，双方坚持之下JOW突然大打出手用巴掌掴AM。事发后，另一名机场人员EW也来到现场调解，没想到EW也遭到JOW狠狠一巴掌的攻击。