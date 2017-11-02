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北苏一只轮船下沉

马来西亚救起4名我国公民

【吉隆坡安塔拉新闻网11月2日讯】马来西亚海事4号海事执法局4号雪兰莪州地区（DM4）在RT Odin Berjaya货轮协助下救出4名参加KM Berkat Mandiri航程的我国公民。该船只由巴生港至苏北勿拉湾水域沉没。

周四（11月2日）吉隆坡的海事船长阿布扎基本哈吉穆罕默德（Abu Zaki bin Hj Mohammad）说，DM4运营中心收到了MOL COSMOS集装箱船的信息，看到4名人员从Tanjung Rhu漂流15.6海里。

“海上巡逻艇随后在RT Odin的帮助下移动到那个位置。下午三点左右，我们4名遇难海上人员被RT Odin从距Permatang Sedepa约4.8海里的地方救起。” 阿布扎基如是说。

阿布扎基说，所有受害者年龄都在29至50岁的印度尼西亚公民，提交给海军巡逻船KM Bagan Datuk 后再作进一步调查。

阿布扎基说：“马来西亚海事组织成员的调查结果显示，这艘船因为在下午2点左右船底泄漏而下沉”。

该船于10月21日从巴生港出发，将货物运往勿拉湾，并于当地时间七时左右下沉。

阿布扎基表示，紧急定位发射机，紧急位置指示无线电信标等紧急设备应由每艘船舶，船只和个人在海上拥有，以方便协助营救。