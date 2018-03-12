Monday, March 12th, 2018 | Posted by

勿加西－雅加达高速路今天开始实行单双号制

图为雅京至芝甘北高速公路出口处一瞥。

图为雅京至芝甘北高速公路出口处一瞥。

 

【雅加达罗盘报新闻网讯】为解决雅京交通阻塞的现象。从今天周一（312日）开始由雅京至芝甘北高速公路实行工作日单双号制。这一揽子 单双号制政策是由东勿加西和西勿加西私人车辆进入雅加达。单双号制的实施时间为3小时从早上6点至9点，国家法定节假日除外实施。

为确保此政策的顺利实施，预计收费公路用户将参与制定政策。 尤其是对于私人车辆用户已经在西勿加西Mega City和东勿加西Grand Dhika 准备了停车场，平价为1万盾，通往雅加达、茂物、德博、丹格朗和勿加西（Transjabodetabek）公交车费用一次通行为2万盾。自早上凌晨5点停车场开放给公众。

政府希望人们使用TransJabodetabek公交车，而不是使用私人车辆，因为这会产生高昂的费用。” TransJabodetabek交通管理局（BPTJ）班邦（Bambang Prihartono）周四（38日）通过书面声明如是说道。

初期阶段，提供48辆高级巴士。 但是，如果民众有意转乘巴士，将不排除可以增加车辆。从48辆巴士当中，有23辆巴士分配到东勿加西，由东勿加西贸易中心和City Grand Dhika出发。 与此同时，另有25辆巴士在西勿加西，它们将从SummareconMega City出发。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=208915

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