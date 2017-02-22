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劳工部辅导与发展移民区贪污案

肃贪会传召三名前任国会第9委员会负责人

【罗盘报新闻网 21日雅加达讯】周二（2月21日），我国肃贪会（KPK）传召三名前任国会第9委员会负责人，以证人身份接受肃贪会的调查有关涉嫌劳工部辅导与发展移民区局受贿案。

他们分别是民主党（Demokrat）政客Nova Rianti Yusuf、建设团结党 （PPP）政客 Irgan Chairul Mahfiz和大印尼行动党（Gerindra）政客Soepriyatno。

“他们以证人身份接受肃贪会正在调查的贪污受贿嫌犯Charles Jones Mesang 有关。”肃贪会发言人菲博里(Febri Diansyah)如是说道。

之前国会议员Charles Jones Mesang 已被肃贪会列为贪污受贿嫌犯。Charles利用国会议员的职位接受贿金，并2014年劳工部辅导与发展移民区局国会预算讨论中协助通过预算草案。

Charles Jones被列为受贿嫌犯的理由是根据其他证人出庭供词和其他受贿案的相关证据。2009年-2014年，当时Charles Jones在国会第九委员会担任国会预算委员会成员。

Charles Jones被指接受9750亿盾贿金或大概有总预算的6.5%的佣金。

Charles 接受当时担任劳工部辅导与发展移民区局（P2KTrans Kemenakertrans）前任局长Jamaluddien Malik.给予的贿金。

Jamaluddien被法庭判刑6年徒刑和罚款2亿盾。