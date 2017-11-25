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努斯伦.瓦希德要求从业党

必须召开全国代表特别会议

【雅加达Detik网】从业党胜选团负责人努斯伦.瓦希德（Nusron Wahid）敦促从业党 (Golkar) 必须召开全国代表特别会议(Munaslub)， 撤换已被肃贪会（KPK）列为电子身份证贪污案嫌犯从业党总主席 瑟迪亚诺凡多 （Setya Novanto）的职位。

不过他强调，不管诺凡多是否再次赢得预审，从业党都必须尽快召开全国代表特别会议，以挽救名誉扫地的从业党，不然从业党将会被支持者选民彻底放弃。

“我诚实建议从业党必须决定代替诺凡多从业党总主席的职位。”周四 （23/11） ，努斯伦 .瓦希德在对媒在电话中如斯说道。

努斯伦.瓦希德强调，从业党全国代表特别会议必须马上召开，没有另外的选择，更没有任何理由拖延召开会议，以解救名声一落千丈的老字号榕树党。

众所周知，昨日从业党全体会议上作出决定不撤换 诺凡多 从业党总主席职位，而委任秘书长伊德鲁斯玛尔哈姆（Idrus Marham） 为中央理事会暂摄总主 席职位。如诺凡多再次赢预审从业党总主席职位将移交回诺凡多继续担任从业党总主席一职。

然而，不少从业党干部均希望马上召开全国代表特别会议撤换诺凡多，包括从业党资深元老也是从业党前任总主席副总统卡拉也敦促从业党召开特别会议。但是诺凡多的支持阵营强调不可以随便撤换总主席职位，必须遵守从业党党章的规则。

从业党中爪哇地方代表理事会主席Wisnu Suhardono表示， 我和从业党地方代表理事会成员已拜会副总统卡拉（JK），恳求卡拉副总统能给予地方代表理事会支持召开全国代表特别会议，在从业党的党章（AD/ART）规定显示，地方代表理事会可以提出召开特别会议的要求，迄今为止已有24名从业党地方代表理事会成员对此问题表示赞同全国代表特别会议必须召开。”他如斯阐述。