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助钟万学－查罗特竞选 美佳娃蒂定下51%获票指标

【本报雅加达讯】斗争民主党总主席也是第五任总统美佳娃蒂周六参加钟万学－查罗特竞选活动时定下51%获票指标。

美佳娃蒂周六在雅加达史纳延前高尔夫球场练习场举行的“我俩演唱会”竞选活动中说：“我看到现在的场面，我深信在2017年2月15日的投票中必胜，并超过51％获票率，至少也能拿到51％，我们要显示我们是能够达到这个数目。”

不仅如此，她也希望钟万学－查罗特要有信心领导2017至2022年期间的雅加达，并为他们重新领导雅加达而祈祷。

数千名钟万学－查罗特支持者挤满了竞选活动场所，好些著名的歌星如Krisdayanti、Ello 、Tompi、 Gading Martin等，还有Slank 乐队在台上娱乐群众。

钟万学－查罗特（Ahok-Djarot）支持者穿着格子衬衫。他们携带各种旗帜，如Slank旗帜与Ahok-Djarot旗帜，但政党的旗帜和标志不可携带，18岁以下儿童也不可参加竞选活动，参加竞选活动的支持者也被建议使用公共交通工具到场。

一轮取胜

查罗特在看到“我俩演唱会”竞选活动中支持者与志愿者那样热烈的场面感到十分兴奋。“我们能感觉到触电的光环，他们忠诚地来到演唱会几个小时，表明他们的决心和声援是非同寻常，实在令人感动。”

他说：“他们已经感觉到，他们选择的领袖没有错，因为已证明不贪污与诚信。”为此，他深信2月15日的投票仅一轮就能取胜。