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加强经贸和各领域合作

佐科威总统将出访南亚5国

【雅加达安达拉网】我国总统佐科威（Joko Widodo）计划于本月28日出访印度、巴基斯坦、斯里兰卡、阿富汗和孟加拉国。

外交部部长蕾特诺马尔苏迪 （Retno LP Marsudi），昨日向媒体传达总统将对南亚5国进行访问的信息。

“按照计划，外交部长蕾特诺将陪同总统到南亚五国进行国事访问。”周五（12/1），外交部长发言人Arrmanatha Nasir这样表示。

此外，蕾特诺将于23日预先抵达斯里兰卡筹备总统的国事访问。

外交部长发言人Arrmanatha解说，总统将于24日至25日早先到访斯里兰卡，出访印度的时间是25日至26日，巴基斯坦是26日至27日及于27日至28日出访孟加拉国。

佐科威总统自从孟加拉国的出访后将于28日继续出访阿富汗，并回到印尼。不过总统对此国事访问以加强经贸和其他领域的合作为主要目标。

“总统出访以上的南亚五国的人口超过10亿人，并成为非传统市场的规模相当大。不过日前我们与南亚5五国领导人的合作伙伴关系挺好，但是有一些合作方面未执行和发展。Arrmanatha Nasir如此说道。

外交中南亚主席Ferdy Piay表示，总统的出访可以展开全新的市场机会，因为南亚是最大的市场。

“目前我们与印度的贸易都出现顺差的现象，但与其他南亚3国的经贸顺差还不是很大。因此，我们计划与南亚四国加强经贸各领域合作，尤其是经贸盈余最低的南亚3国即巴基斯坦、斯里兰卡和孟加拉国。Arrmanatha Nasir说。

总统的出访除加强经贸各领域合作外，还有另外的合作方面必须检讨，譬如，经贸、能源、连通性和基础设施发展。

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