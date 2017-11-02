Thursday, November 2nd, 2017 | Posted by

加入南拉瑙马巫德叛军组织
一名印尼籍公民遭菲律宾当局逮捕

【雅加达安达拉通讯社112日】周四（112日），我国警察总部信息与公关部主任马尔迪努斯.西敦布尔（Martinus Sitompul）警察上校在雅京南区警察总部证实，我国一名叫穆罕默德Muhammad Ilham Syahputra32岁）国民疑加入南拉瑙马巫德伊斯兰极端叛军恐怖分子组织，周三（1日）已被菲律宾当局逮捕拘留和接受调查。

马巫德（Maute），菲律宾南部一个伊斯兰极端武装组织。头目马巫德兄弟据信与东南亚恐怖组织伊斯兰教祈祷团（Jemaah Islamiyah）有密切往来，他们宣誓效忠“伊斯兰国 - ISIS”组织。菲律宾南部多个分离主义叛军数十年来持续与政府军交战，马巫德是其中之一。

1023日，菲律宾国防部部长在马尼拉宣布菲律宾已经成功清剿了南部城市马拉维（Marawi）最后的一批伊斯兰恐怖分子，这标志着菲律宾长达5个月时间的战争已经走向了结束。根据统计，在马拉维战事持续的153天的时间里面，一共有919名恐怖份子被消灭，另外，1780名人质被菲律宾政府军解救出来，但是也有165人在战斗中牺牲。

马尔迪努斯解释说，当菲律宾安全部队剿灭叛军时发现一本名叫Muhammad Ilham Syahputra印尼护照，当时菲律宾当局以为这名恐怖分子已身亡，但却没找到他的遗体，后来菲律宾当局确定是穆罕默德还活着及已被逮捕，并立即通知印尼政府。

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