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副警察总长：

2017年万丹市省长选举角逐进入一级戒备

【雅加达Tribunnews新闻网17日讯】虽然全国地方首长选举很顺利进行，但是警方决定在万丹市选举的省长角逐进入一级戒备，因为万丹市仅有两组省长候选人当选，再说，这两组的获票率相差不远。

上述的声明由国家警察副总长夏弗汀（Syafruddin）警察中将说道。

“这两组万丹省长候选人的票数相差无几。”夏弗汀（Syafruddin）警察中将在政治法律安全统筹部办事处对媒体记者如是说道。

众所周知，在万丹仅有两组参选2017年省长候选人，分别是Rano Karno与Embay Mulya Syarief，及Wahidin Halim与Andika Hazrumy。

根据TV One调查机构速计结果，Wahidin-Andika获票率50.31%，紧跟他们的是Rano-Embay49.69%，他们的票数相差不远，双方亦不能达到51.1%选票。

根据iNews调查机构速计结果，Wahidi-Andika的获票率51.8%领先，竞选对手的 Rano-Embay的票数48.2%，已计算票达有92.7%。

另外根据Indo Barometer调查机构结果，Wahidin -Andika的获票率50.67%，Rano-Embay 49.33%。

此外，普委会对2017年万丹省长候选人的结果正在计算中。

万丹普委会未宣布对两组候选人的票数结果领先。夏弗汀警察中将表示，他已命令警方确保万丹的治安，避免双方发生争端。