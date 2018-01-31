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副总统尤淑夫．卡拉称

现已不能禁止部长兼任政党职务

【本报讯】副总统尤淑夫.卡拉昨日出席印尼红十字会与印尼食品与药物管理局的签署合作仪式中称，由于工业部长艾尔朗卡．哈尔丹托仍兼任从业党总主席一职，为了公平起见，当然其他部长也可以兼任政党职位。

在该仪式中印尼食品与药物管理局主任呈交印尼红十字会主席正确制造药品程序证书给红十字会主席。

卡拉在致词中称，以前佐科威总统禁止部长兼任政党职务，现在禁令已有所放松，由于工业部长艾尔朗卡．哈尔丹托兼任从业党总主席，为了公平起见，其他部长也有可能兼任政党职位。

副总统卡拉已给予绿灯，看来不久的将来，会有一些部长兼任政党职位。特别今年是选举年，来自政党的部长将回笼政党协助政党竞选。

其实部长可以参与助选，只要不影响部里的工作，部里有司长或局长可以执行任务，不过部长的功能一定会受到影响，因为时间与工作分散他们的注意力，他要协助政党竞选，又要照顾部里的事情，恐怕分不出时间与不能分身。

新上任的社会部长伊特鲁斯．玛尔汉原是从业党秘书长，至今仍未辞去从业党职位。斗争民主党有三位高干为部长，即人文统筹部长布安、内政部长渣约古摩洛、内阁秘书帕拉摩诺阿浓，斗争民主党也希望他们能够兼任党内职务，协助该党在大选中竞选。

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