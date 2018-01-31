Wednesday, January 31st, 2018 | Posted by

副总统尤淑夫．卡拉称
现已不能禁止部长兼任政党职务

副总统尤淑夫.卡拉

副总统尤淑夫.卡拉

【本报讯】副总统尤淑夫.卡拉昨日出席印尼红十字会与印尼食品与药物管理局的签署合作仪式中称，由于工业部长艾尔朗卡．哈尔丹托仍兼任从业党总主席一职，为了公平起见，当然其他部长也可以兼任政党职位。

在该仪式中印尼食品与药物管理局主任呈交印尼红十字会主席正确制造药品程序证书给红十字会主席。

卡拉在致词中称，以前佐科威总统禁止部长兼任政党职务，现在禁令已有所放松，由于工业部长艾尔朗卡．哈尔丹托兼任从业党总主席，为了公平起见，其他部长也有可能兼任政党职位。

副总统卡拉已给予绿灯，看来不久的将来，会有一些部长兼任政党职位。特别今年是选举年，来自政党的部长将回笼政党协助政党竞选。

其实部长可以参与助选，只要不影响部里的工作，部里有司长或局长可以执行任务，不过部长的功能一定会受到影响，因为时间与工作分散他们的注意力，他要协助政党竞选，又要照顾部里的事情，恐怕分不出时间与不能分身。

新上任的社会部长伊特鲁斯．玛尔汉原是从业党秘书长，至今仍未辞去从业党职位。斗争民主党有三位高干为部长，即人文统筹部长布安、内政部长渣约古摩洛、内阁秘书帕拉摩诺阿浓，斗争民主党也希望他们能够兼任党内职务，协助该党在大选中竞选。

Incoming search terms:

  • 不丹 政党

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=205125

Posted by on Jan 31 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added