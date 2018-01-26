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副总统卡拉荣获锡江伊斯兰大学荣誉博士学位

【锡江25日综合讯报道】锡江伊斯兰大学(UIN)颁发荣誉博士学位给副总统卡拉（JK）。颁发仪式于周四(25日)，在南苏省锡江伊斯兰大学举行。UIN大学校长和该大学高层以及我国宗教部长鲁克曼哈基姆塞义夫丁（Lukman Hakim Saifuddin）都出席盛会，欢聚一堂，场面热闹非凡。

副总统卡拉被视为对处理我国安汶，波索和亚齐的冲突，最终能促成圆满和解，恢复当地社会的和平具有巨大的贡献。

副总统卡在接受博士学位论文致谢词上表示，这是他获得的第十个博士荣誉学位，这个荣誉学位是属于朋友们和合作伙伴大家的努力，才能促成真正及永久的和平，真诚的和平才能持续永久，没有和平就不要指望有稳定的政治和国家社会的经济发展。”卡拉解释说。

副总统卡拉接着说，我国理应感恩，尽管我国是多元种族和宗教及多元文化，但我国民众都能和睦与和平共处，求同存异，携手发展和建设这个伟大的国家。

卡拉还说，历史上我国从来没有经历过长久而广泛的冲突，暴力或战争，因为我国人民有足够的智慧和平解决任何发生的问题。

然而，我们绝对不能沾沾自喜认为已获得永久的和平，必须时时刻刻居安思危，预防可能出现的冲突或暴力，因此必须不断创造有利于社会和平的条件。”卡拉总结说。