Sunday, January 21st, 2018 | Posted by

副总统卡拉出席印日建交六十周年庆活动

副总统卡拉在日本首相安倍晋三特使二阶俊博和印尼日本联谊会（PPIJ)主席拉赫马特戈贝尔见证下，敲鼓启动印日建交六十周年庆系列活动。

副总统卡拉在日本首相安倍晋三特使二阶俊博和印尼日本联谊会（PPIJ)主席拉赫马特戈贝尔见证下，敲鼓启动印日建交六十周年庆系列活动。

 

【雅加达Merdeka新闻网121日讯】我国副总统卡拉周六（21日）在雅京Hotel Indonesia Kempinski酒店出席印尼-日本两国建交六十周年庆，并在日本首相安倍晋三特使二阶俊博（Toshihiro Nikai) 和印尼日本联谊会（PPIJ)主席戈贝尔（Rachmat Gobel）见证下象征性启动印日建交六十周年庆系列活动。

副总统卡拉在致词上表示，迄今印日两国关系进展顺利并在正常和健康的轨道上运行，两国关系甚至还能在各领域的合作继续提升和深化。

副总统卡拉还说，“印日建交六十周年庆在印尼酒店举行，具有特别的意义，因为印尼酒店是日本在第二次世界大战失败后给印尼国家的赔偿而兴建的酒店，象征着印尼和日本之间的友好关系，而且所有与会者都身穿印尼传统蜡染巴泽服装，标志着印尼和日本之间真诚的友谊的象征。

卡拉认为印日六十周年庆活动很重要， 因为这将为未来100年印尼与日本两国建立更好关系的里程碑。

卡拉还提到，目前日本是印尼第二大投资者。事实上，大约有1800家日本公司在印尼投资，不仅对印尼经济发展作出了巨大的贡献，并协助印尼提高竞争力。

出席该庆祝活动的嘉宾，除了日本首相安倍晋三特使二阶俊博和日本企业界代表，我国内政部长扎赫约库莫罗，海洋与渔业部长苏西普吉亚司杜蒂和前贸易部长，亦是印尼日本联谊会（PPIJ)主席拉赫马特戈贝尔（Rachmat Gobel）。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=204188

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