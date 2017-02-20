Monday, February 20th, 2017 | Posted by

剥夺政治权利三年
伊尔曼·古斯曼被判四年半有期徒刑

原地方代表理事会主席伊尔曼·古斯曼（Irman Gusman）在法庭上聆听法官的判决

原地方代表理事会主席伊尔曼·古斯曼（Irman Gusman）在法庭上聆听法官的判决

 

【罗盘报新闻网雅加达220日】原地方代表理事会主席伊尔曼·古斯曼（Irman Gusman）因而触犯贪污刑事行为(Tipikor)法令，被雅京地方法院判处四年半有期徒刑，罚款2亿盾或3个月监禁取代。法庭法官也根据肃贪会（KPK）公诉检察官的请求剥夺伊尔曼·古斯曼服刑后的三年政治权利。

法庭认为，贪污受贿被告人原地方代表理事会主席伊尔曼·古斯曼触犯贪污刑事行为，因此法庭判决剥夺伊尔曼·古斯曼三年政治权利，不许担任任何公职。”法庭诸神官首席法官Nawawi Pamulango，周一（220日）在雅加达地方法院庭审结束后这样说。

根据法官的审议，剥夺全部或部分被告人的政府曾经赋予的政治权利，目的是保护社会民众的权利，以免再受贪污腐败行为的政府公务员的不法行为。

 

此外，根据法官，身为地方人民代表，伊尔曼·古斯曼应该为人民的利益而奋斗，但是伊尔曼·古斯曼反而进行贪污腐败行为。因此，法官认定代表人民的职位应该有清廉，不腐败的适当人来担任。

伊尔曼·古斯曼滥用当时的职位帮忙CV Semesta Berjaya 公司从国家粮食局（Perum Bulog）获得更多的砂糖进口配额，而在肃贪会的就地缉犯行动中逮捕，伊尔曼·古斯曼接收两位董事经理 XaveriandyMEMI的一亿盾，而在他的官邸查获现金，物证人证。因此，立即被肃贪会定为贪污受贿犯罪嫌疑人。

 

尽管伊尔曼·古斯曼认为法庭的判决实在太重，因此他要求法官给他七天时间考虑是否提出上诉的要求。答案是他表示，将继续尊重法官的判决。他也坦承自己被判贪污腐败行为，对他来说也是人生旅途的一个教训。

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