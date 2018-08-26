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前宪法法院院长金利称

总统更迭运动是传播仇恨言论的舞台

【罗盘新闻网雅加达8月26日讯】2019年总统选举竞选活动尚未正式启动，然而国内政治局势已开始逐步升温。近日，一群自称“拯救印尼运动”简称GSI的社会民间组织，试图在全国各大城市举办所谓的“2019年更迭总统”的聚会活动，但不仅遭到多个地方民间组织的反对抗议，警方也立即采取行动，好言劝阻两边支持和反对族群以免发生正面冲突事件。

其中是周日（8月26日）支持帕拉波沃阵营由艺人艾哈迈德达尼（Ahmad Dhani）为首的一群人计划在东爪哇泗水举办“2019年更迭总统”聚会活动，但被东爪哇警察禁止。

艾哈迈德达尼居住的位于Tunjungan街的Majapahit酒店立即遭到当地民众的抗议包围，阻止艾哈迈德达尼离开酒店参加所谓的宣言“2019年更迭总统”活动。同样在周日（26日）也发生在北干巴鲁的“2019年更迭总统”活动亦被地方警察驱散。

原我国宪法法院(MK)院长金利阿西迪吉(Jimly燗sshiddiqie)严厉谴责上述不法活动，因为“2019年更迭总统”的聚会大多都被利用为散播仇恨言论和鼓吹暴力言论的场所，醉翁之意不在酒，他们意在制造国家种族及宗教矛盾，破坏社会和谐。因此，可以推测，更迭总统活动的背后隐藏着诸多不可告密的政治动机。

据罗盘新闻网周日（26日）的报道，金利在其社交媒体账户中写着，“在总统选举竞选活动正式启动之前，该运动明显地针对现任总统进行抹黑和散布仇恨言论。 因此，作为国家执法机构，警方应该展现自己公平公正立场，严厉依法取缔“2019年更迭总统”团伙进行的不法活动。”

“若不喜欢现任总统，选民有权利在明年民主制度总统选举中不要把票投给现任总统，另选一位新总统就好了，这就是民主制度的价值观，不要采取非法途径更换总统。” 这位印尼穆斯林知识分子协会(ICMI)主席金利，如斯写道。