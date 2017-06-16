Friday, June 16th, 2017 | Posted by

前卫生部长西蒂贪腐罪名成立
被肃贪法庭判处4年有期徒刑

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我国前卫生部长西蒂·法蒂拉·苏帕莉(Siti Fadilah Supari)听完肃贪法庭的判处后潸然泪落感叹早知今日,何必当初，后悔莫及。

【雅加达安达拉通讯社6月16日讯】我国前卫生部长西蒂·法蒂拉·苏帕莉(Siti Fadilah Supari)贪腐罪名成立并肃贪法庭判处四年徒刑，罚款2亿盾或易科罚金2个月监狱，并必须退还国家5亿5000万盾。

肃贪法官指控西蒂法蒂拉于2005年利用部长职务的便利，在采购医疗器械及医疗用品时，接收19亿盾的贿金。

“经过肃贪法庭和法庭所汇集的所有确凿犯罪证据，证明西蒂法蒂拉刑事犯罪罪名成立，因此法庭依法判处被告人四年有期徒刑，罚款2亿盾或易科罚金2个月监狱，被告人也必须退还国家5亿5000万盾。”周五（6月16日）雅京肃贪法庭主审官伊奴.巴斯基.威博沃（Ibnu Basuki Wibowo）宣读了起诉书。

在判决中，肃贪检察官指控西蒂法蒂拉利用手中掌握的方便和权力进行贪腐受贿行为而触犯了国家贪污腐败刑事法1999年第3条第31款修改为2001年第20号第11款和第18款及2001年第65条第1款根除腐败刑事法典（KUHP）。

根据肃贪法庭检察官在起诉书上的指控于2005年担任西蒂法蒂拉卫生部长时，没有经过投票方式，但是以官商勾结裙带关系直接指定Indofarma 上市公司供应卫生部购买医疗器械及医疗用品，导致国家蒙受财务损失高达57亿8300万盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=185761

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