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利比亚武装团伙扣六名印尼船员

印尼政府成功释放人质

【雅加达独立报新闻网4月02日讯】印度尼西亚政府释放自去年9月23日被利比亚武装团伙扣为人质的6名船员。

“对于外交部和我国驻 特里波利 (Tripoli) 大使馆、团队和国家情报局（BIN）的艰苦工作和精心策划下，这6名船员被利比亚武装团伙扣押6个月后，终于3月27日被释放。”我国外交部长 蕾特诺马尔苏迪（Retno Marsudi）周一（4月2日）在外交部新闻发布会上如是说道。

这6名被扣押的船员包括来自雅加达的Roni William、来自勿里达的Joko Riyadi以及来自直葛的Haryanto、 Saifudin、Muhammad Tabudi和Waskita Ibipatria。

这项释放谈判是相当艰难的，因为印尼方面必须面对各种挑战，从被扣押为人质的沟通过程到该国正在发生的政治冲突。

“当然，被劫持人质的家属六个月时间不是很短暂的期待，而且自从收到人质信息以来，我们正试图与被劫持人质的家属和船员沟通以确保他们的状况。”蕾特诺说。

“释放进程并不容易，因为这个地区是一个冲突地区，我们必须考虑到安全，政治形势等。但是感谢上帝，感谢来自安拉的辛勤工作，善意和祝福，他们都能顺利被释放。”蕾特诺如是说。

外交部长蕾特诺也感谢为此次发布做出贡献的各方。 不过，他要求有关方面不要停止这项努力，因为船员们仍有争取的权利。

“我要感谢印度尼西亚公民保护局（PWNI）领导Iqbal先生、国家情报局，我国驻特里波利 大使馆为此付出了努力，使6名船员能够顺利被释放。但在与船东公司达成协议之前还有一些事情需要处理 以及船员的权利问题。”蕾特诺如是说。