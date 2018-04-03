Tuesday, April 3rd, 2018 | Posted by

利比亚武装团伙扣六名印尼船员
印尼政府成功释放人质

图为我国外交部长蕾特诺马尔苏迪和被利比亚武装团伙扣为人质的六名船员。

图为我国外交部长蕾特诺马尔苏迪和被利比亚武装团伙扣为人质的六名船员。

 

【雅加达独立报新闻网402日讯】印度尼西亚政府释放自去年923日被利比亚武装团伙扣为人质的6名船员。

对于外交部和我国驻 特里波利 (Tripoli) 大使馆、团队和国家情报局（BIN）的艰苦工作和精心策划下，这6名船员被利比亚武装团伙扣押6个月后，终于327日被释放。”我国外交部长 蕾特诺马尔苏迪（Retno Marsudi）周一（42日）在外交部新闻发布会上如是说道。

6名被扣押的船员包括来自雅加达的Roni William、来自勿里达的Joko Riyadi以及来自直葛的HaryantoSaifudinMuhammad TabudiWaskita Ibipatria

这项释放谈判是相当艰难的，因为印尼方面必须面对各种挑战，从被扣押为人质的沟通过程到该国正在发生的政治冲突。

当然，被劫持人质的家属六个月时间不是很短暂的期待，而且自从收到人质信息以来，我们正试图与被劫持人质的家属和船员沟通以确保他们的状况。”蕾特诺说。

释放进程并不容易，因为这个地区是一个冲突地区，我们必须考虑到安全，政治形势等。但是感谢上帝，感谢来自安拉的辛勤工作，善意和祝福，他们都能顺利被释放。”蕾特诺如是说。

外交部长蕾特诺也感谢为此次发布做出贡献的各方。 不过，他要求有关方面不要停止这项努力，因为船员们仍有争取的权利。

我要感谢印度尼西亚公民保护局（PWNI）领导Iqbal先生、国家情报局，我国驻特里波利 大使馆为此付出了努力，使6名船员能够顺利被释放。但在与船东公司达成协议之前还有一些事情需要处理 以及船员的权利问题。”蕾特诺如是说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210967

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