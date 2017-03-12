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利德宛卡米尔成竹在胸参选西爪哇省长选举

【点滴新闻网3月11日万隆讯】万隆市长利德宛·卡米尔(Ridwan Kamil)

已在多个公开场合表示有意参加2018年西爪哇地方首长选举。他甚至说，已经成竹在胸参加竞选。

这位经常亦被称呼埃米尔（Emil）的市长在万隆还说道，参加2018年西爪哇地方首长选举的欲望几乎已经无法抵挡，只欠东风而已。若有足够西爪哇的民众基层支持，或政党的支持，甚至不排除以独立身份参选。利德宛·卡米尔上周六（3月11日）在万隆这样对传媒记者表示。

利德宛坦承曾经认真考虑以独立候选人参选2018年西爪哇地方首长选举，然而，考虑到现实和客观的因素，他将三思而后行。

“我的确曾经考虑过以独立候选人参选，但是我也必须务实，毕竟以独立候选人参选并不是易如反掌的良策，必须谨慎考虑。”埃米尔说道。目前，利德宛阵营已经试探可能给予支持的政党开始建立沟通渠道。其中是与公正福利党 （PKS）、斗争民主党（PDIP）、大印尼行动党（Gerindra）、国民民主党 （Nasdem）、人民良心党 （Hanura）和建设团结党 （PPP）。但是，迄今还没有一个政党表示将肯定支持。利德宛这样说道。

根据国内几家调查机构针对2018年西爪哇地方首长选举几位潜在候选人所做的一些民调显示，利德宛·卡米尔的支持度相当高。其中名叫Instrat的民调机构所做的一项调查显示，万隆市长利德宛·卡米尔获得33.1％的支持，其次是西爪哇副省长德迪（Deddy Mizwar）以16.4％排第二，最后是和德德优素福（Dede Yusuf）仅获得8.1％的支持度。