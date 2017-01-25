Wednesday, January 25th, 2017 | Posted by

刑事犯罪挑战国内安全局势
警方面对艰巨与复杂任务

周三（25/1），佐科威总统在雅加达警察学院（PTIK）礼堂主持印尼国家警察领导人会议开幕礼后，同与会者合影。

周三（25/1），佐科威总统在雅加达警察学院（PTIK）礼堂主持印尼国家警察领导人会议开幕礼后，同与会者合影。

 

【本报雅加达讯】佐科威总统重新提醒说，印尼警方今后将面对更艰巨与复杂的任务，因为国内的安全局势不仅来自传统的犯罪而且也来自其他犯罪的挑战。

佐科威总统周三（25/1）上午在雅加达警察学院（PTIK）礼堂主持印尼国家警察领导人会议开幕礼时说：“跨国犯罪，恐怖主义，洗钱，走私，贩卖人口，公民犯罪，毒品和其他犯罪已迅速发展，因此对安全与秩序的挑战已不容忽视。”

在听取警察总长有关警方将通过专业精神与现代化愿景取得人民的信任的报告后，佐科威总统明确表示，为取得人民的信任，警方的确应该做到这一点。但总统强调说，要做到这一点，警方在面对与解决国内各种问题时必须改善与提高所有警察的素质与业绩。

警察总长狄托卡纳维安在其报告中还说，这次领导人会议参加的人有399人，会议将进行3天。

狄托表示，目前警方关注3件事。首先，改进业绩，特别是在公共服务方面，将向公众开放。其次，专业执法，特别是在教育领域。第三，更好地维护社会秩序，特别是针对大规模群众骚乱事件，不容忍案，恐怖主义，极端主义和其他。

出席这次会议者还有政法安统筹部长威兰多、内政部长扎赫约、内阁秘书帕摩诺.阿侬、宗教部长卢克曼.哈基姆、教育部长穆哈基尔.艾芬迪、社会部长科菲法、卫生部长尼拉与肃贪会主席阿古斯.拉哈尔佐等。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=173992

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