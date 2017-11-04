Saturday, November 4th, 2017 | Posted by

出席雅京肃贪法庭作为电子身份证贪污案证人
诺凡多装模作样回答检察官的提问

国会议长瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）

国会议长瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）

 

【雅加达罗盘报新闻网1103日讯】周五（113日）国会议长瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）出席雅京肃贪法（KPK）庭作为电子身份证（E-KTP）贪污案嫌疑人。

诺凡多在审判中否认了参与使用 59000亿盾国家预算的项目。诺凡多还否认收到了采购电子身份证贪污的资金。诺凡多在回答法官的问题时只回答了不知道和不正确装模作样回答检察官的提问。

这是你的权利，因为你已经宣誓就职。” 评委会的一名成员说。

首先，诺凡多否认委托内政部秘书长Diah Anggraini 的信息。

事实上，在审判之前诺凡多要求原内政部局长蒂雅（Diahnggraini）告诉人口与民事登记总署（DukcapilIrman，在被肃贪会问及时对诺凡多不熟悉。

诺凡多也在雅加达Gran Melia酒店举行会议之后对此事否认。事实上，这次会议出席的有DiaiIrmanSugiharto、被告Andi Agustinus别名Andi Narogong也被其他证人认可。

诺凡多还说：“案件调查记录（BAP）和以前的听证会完全不正确”。

此外，诺凡多还声称不熟悉电子身份证项目的一些业务执行者的名字，如Paul TanosAnang Sugiana SudihardjoJohannes Marliem。事实上，上述一些名字声称曾经会见当时担任从业党主席的瑟迪亚 诺凡多。

后来，诺凡多还表示，他不知道他的侄子Irvanto Hendra PambudiPT Murakabi Sejahtera的企业家，他参与电子身份证项目拍卖招标。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197381

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