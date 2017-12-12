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出席国际反腐日活动之际

佐科威总统与阿卜拉罕姆萨马德在会场见面寒暄

【雅加达Kumparan新闻网12月11日讯】周一（12月11日），我国总统佐科威出席在雅京南区Bidakara酒店举行的 “国际反腐败日（International Anti-Corruption Day）”纪念活动以并主持我国电子化政府官员财富申报应用程序（e-LHKPN）纲领启动仪式之际，与同样出席该活动的肃贪会(KPK)前任主席阿卜拉罕姆萨马德(Abraham Samad)，两人在会场亲却握手寒暄和互相问候。

阿卜拉罕姆萨马德担任肃贪会主席期间，因为严格执行肃贪职责而得罪了不少政府高层和立法机构议员。

拉罕姆萨马德因将时任国家警察副总长而只差一步就登上国家警察总警长高位的现任国家情报局（BIN）局长布迪古纳宛警察上将(Budi Gunawan)，列为贪污受贿犯罪嫌疑人，而掀起了一阵轩然大波，尤其是警方的反弹。顿然警察与肃贪会形成了对立的僵局。当时布迪古纳宛马上提出预审要求而赢得单一检察官的判决。从此，警方也不甘示弱并采取必要的反击措施，指控阿卜拉罕姆萨马德曾经使用自己的家庭户口登记（KK）庇护一名女性，之后阿卜拉罕姆萨马德被迫辞去肃贪会主席职位。

从此，阿卜拉罕姆萨马德几乎销声匿迹，极少在公开场合露面。因此，周一他与佐科威总统和见面也特别引人关注。

佐科威总统同时也主持了十二届全国打击腐败会议。出席嘉宾包括肃贪会（KPK）现任主席阿古斯拉哈尔佐（Agus Rahardjo），国民建设规划部部长 班邦布罗佐内戈罗（Bambang Brodjonegoro），司法人权部长亚索纳劳利（Yasonna Laoly）和国务秘书部长普拉蒂克诺(Pratikno)。