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出席印度东盟25周年峰会

佐科威总统与越南总理阮春福举行会谈

【新德里26日综合讯报道】出席印度东盟25周年峰会之际，我国总统佐科威周五（26日）与越南总理阮春福(Nguyen Xuan Phuc)在新德里举行会谈，讨论双边贸易议题。

东盟两国领导人的会议于当地时间周五（26日）早上08:45在印度新德里泰姬陵酒店外交使领馆（Taj Diplomatic Enclave Hotel）举行。 会议进行了近一个小时，之后佐科威与理阮春前往拉贾斯马尔格，回合其他东盟领导人观看印度69个共和国日阅兵典礼。

陪同总统与理阮春会晤的我国外交部长蕾特诺马尔苏迪 会议结束后向传媒表示，“两国元首的会谈涉及到两国在贸易和投资问题。”

蕾特诺说，我国出口到越南尚受到关税上的问题。我国对越南的出口商品其中之一是汽车。 据雷诺说，越南总理答应将致力于克服我国对越南出口面对的障碍。

如何加快两国经济专属区划界谈判也成为两国元首的会议主题。

佐科威双方谈判代表团能加速两国于去年11月对经济专属区划界初步达成的协议，尤其是有关经济专属区划界谈判，希望能能尽快达成共识，为两国水域创造稳定的氛围，防止发生或水域紧张事件。 此外，经济专属区的加速谈判还可以在恐怖主义和海事处理领域进行更广泛的合作。