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凯鲁丹绒欢迎Gibran在Transmart开设更多Markobar万煎糕分店 中爪哇苏科哈焦县Transmart百货商店正式开业

【Sukoharjo点滴新闻网12月01日讯】周五（12月2日），佐科威长子吉布兰（Gibran Rakabuming Raka）出席Transmart百货商店中爪哇苏科哈焦(Sukoharjo)县正式开业庆典仪式，并与Transmart集团总裁凯鲁丹绒（CT）一边逛卖场，一边交谈。

凯鲁丹绒欢迎吉布兰创办的Martabak Markobar万煎糕到Transmart设点。身为总统公子，吉布兰从来没有利用总统儿女的便利经商，但是凭自己实力和本事，于2015年在中爪哇梭罗市创办Markobar万煎糕专卖店，目前已在全国各个大城市设专卖连锁店，博得众多消费者的喜爱，尤其是青年人。

吉布兰还向凯鲁丹绒表示希望有一天能把Martabak Markobar拓展到邻国，CT也向Gibran提出建议，若要进攻邻国市场，必须先进军菲律宾和马来西亚，因为这两个国家消费者胃口很接近我国的口味。但是新加坡就不同，当地消费者口味有所不同。

第一天开业，苏科哈焦Transmart百货商店人潮涌涌，水泄不通，但是当民众看到我国这位商业巨头与佐科威公子一起时，大家都争前恐后要与这两位名人拍照，但是CT开玩笑说可以，但是必须先订购Martabak Markobar。