Saturday, December 2nd, 2017 | Posted by

凯鲁丹绒欢迎Gibran在Transmart开设更多Markobar万煎糕分店 中爪哇苏科哈焦县Transmart百货商店正式开业

佐科威长子吉布兰（左）出席中爪哇苏科哈焦县Transmart百货商店正式开业典礼仪式并与凯鲁丹绒（右）交谈。

佐科威长子吉布兰（左）出席中爪哇苏科哈焦县Transmart百货商店正式开业典礼仪式并与凯鲁丹绒（右）交谈。

 

Sukoharjo点滴新闻网1201日讯】周五（122日），佐科威长子吉布兰（Gibran Rakabuming Raka）出席Transmart百货商店中爪哇苏科哈焦(Sukoharjo)县正式开业庆典仪式，并与Transmart集团总裁凯鲁丹绒（CT）一边逛卖场，一边交谈。

凯鲁丹绒欢迎吉布兰创办的Martabak Markobar万煎糕到Transmart设点。身为总统公子，吉布兰从来没有利用总统儿女的便利经商，但是凭自己实力和本事，于2015年在中爪哇梭罗市创办Markobar万煎糕专卖店，目前已在全国各个大城市设专卖连锁店，博得众多消费者的喜爱，尤其是青年人。

吉布兰还向凯鲁丹绒表示希望有一天能把Martabak Markobar拓展到邻国，CT也向Gibran提出建议，若要进攻邻国市场，必须先进军菲律宾和马来西亚，因为这两个国家消费者胃口很接近我国的口味。但是新加坡就不同，当地消费者口味有所不同。

第一天开业，苏科哈焦Transmart百货商店人潮涌涌，水泄不通，但是当民众看到我国这位商业巨头与佐科威公子一起时，大家都争前恐后要与这两位名人拍照，但是CT开玩笑说可以，但是必须先订购Martabak Markobar

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199656

Posted by on Dec 2 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added