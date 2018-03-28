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减少二氧化碳排放量

2018年亚运会和巴厘岛国际货币会议期间将消除标准汽油

【雅加达Tribunnews网】环境与林业部长西蒂努尔巴亚（Siti Nurbaya）已致函给总统要求政府在迎接2018年亚运会（Asean Games 2018）和巴厘岛国际货币会议（IMF）自8月至10月期间，暂停标准汽油的供应，冀减少二氧化碳排放量，改善我国严重污染的空气质量，呈现蓝天白云美景。

其实消除标准汽油有助清洁空气，这样让选手和民众可以呼吸到清洁空气。据说，国油公司企业传播副总经理阿迪亚德玛（Adiatma Sardjito）对此事回应地说，我们将尊重政府的指令不卖标准汽油企图。

“适逢2018年亚运会和巴厘岛国际货币会议的到来，我们寄给总统的信封是环境与林业部。” Adiatma在能源与矿物资源部办事处如斯说道。

应对2018年亚运会和巴厘岛国际货币会议期间，北塔米纳将供应高级汽油（Pertamax）和Pertamax Turbo汽油产品。

“政府补贴的标准汽油在亚运会期间必须暂停供应。Adiatma说。