Wednesday, March 15th, 2017 | Posted by

准备动用总统府医疗团队帮忙
佐科威亲自到玛琅探望正在疗养中的原伊联总主席哈欣姆

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佐科威总统探望前伊联总主席哈欣姆 穆扎迪(Hasyim Muzadi)

 

【雅加达Liputan6新闻网3月15日讯】佐科威总统和第一夫人伊莉雅纳(Iriana)，周三（3月15日）早上，特别来到东爪哇省玛琅（Malang）,探望正在疗养中的前伊斯兰教士联合会(简称伊联-NU)总主席哈欣姆 穆扎迪(Hasyim Muzadi)。

总统一行早上约10时抵达Al Hikam习经院。陪同总统的还有佐科威总统公子Kaesang Pangarep、国务秘书部长普拉蒂克诺（Pratikno）和东爪哇省长苏卡尔沃（Soekarwo)。

佐科威总统一行在Al Hikam习经院一带，哈欣姆 穆扎迪长老住所停留约45分钟，祝愿哈欣姆 穆扎迪长老早日康复。之后，佐科威总统风尘仆仆又赶回雅京。

“我们刚探望哈欣姆 穆扎迪长老，我们一起为他祈祷，祝愿他老人家早日痊愈。” 佐科威总统到玛琅探望自2017年初身体欠佳的哈欣姆 穆扎迪长老之后这样向传媒记者说。

哈欣姆 穆扎迪长子Abdul Hakim说，虽然父亲尚无法完全能与总统对话沟通，但是父亲非常清醒佐科威总统一行的到访，并感觉到非常高兴。

据Abdul Hakim说，需要的话，佐科威总统将动用总统府医生团队帮忙治疗哈欣姆 穆扎迪。然而，总统府医生小组何时将抵达玛琅协助治疗，Abdul Hakim尚无法确定。

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