Thursday, July 13th, 2017 | Posted by

军警首长和肃贪会等政府高层参与协调会议
财长丝莉成立专责小组严打非法进出口

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财政部海关局局长Heru Pambudi（左起）、金融交易报告和分析中心(PPATK) 主任Kiagus Ahmad Badaruddin、国家总检察长Muhammad Prasetyo、总统府幕僚长Teten Masduki、财政部长Sri Mulyani、国家警察总长Tito Karnavian、国军总司令Gatot Nurmantyo和肃贪会副主席Saut Situmorang会议结束后合影。

 

【雅加达罗盘报新闻网7月12日讯】为了加大打击我国非法进口力度，周三（7月12日），财政部长丝莉慕利亚妮（Sri Mulyani），特别邀请政府相关部门首长到雅京东区财政部海关总局办公室，举行跨部门协调会议，讨论我国日益严重的非法进口而导致国家蒙受巨大财务损失。出席协调会议的包括，国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)警察上将、国军总司令卡铎·努尔曼多（Gatot Nurmantyo）上将、国家总检察长穆罕默德·普拉史蒂奥(Muhammad Prasetyo)、总统府幕僚长德登玛汝基(Teten Masduki)、金融交易报告和分析中心(PPATK) 主任Kiagus Ahmad Badaruddin、肃贪会（KPK）副主席沙乌特（Saut Situmorang）及财政部海关局局长赫鲁（Heru Pambudi）。

跨内阁部门会议结束后，财长丝莉对媒体表示，跨部门协调会议的主要目的是提升国家的税收，特别是进口产品税收。因此，需要与政府其他部门严控非法进出口贸易。

丝莉表示，财政部不能独自管控非法进出口的猖獗，何况，根据知情人透露，我国进出口海关出处都获得国家执法机构人员的撑腰保护。因此，财政部需要寻找与政府相关部门的配合及支持，包括国家军警，国家最高检察署，金融交易报告和分析中心和肃贪会的大力相助，才有望予以更加严厉打击非法进出口，提升税收及改善国家财务开支预算平衡。

国军总司卡铎高度赞赏本次具有战略性的该跨部门协调会议并希望本次会议能有利于提升我国的财务税收。警察总长狄托也异口同声表示非常支持该协调会议，并强调有两件亟需改善的方面，即继续改善我国进出口系统和严厉打击非法收费的人为问题。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=187331

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