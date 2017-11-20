Monday, November 20th, 2017 | Posted by

军警联合部队成功解救遭武装犯罪集团劫持的人质
62名士兵获得晋升官职5军官不愿接受晋升

国军（TNI）总司令卡铎 努尔曼帝约（Gatot Nurmantyo）陆军上将。

国军（TNI）总司令卡铎 努尔曼帝约（Gatot Nurmantyo）陆军上将。

 

【巴布亚Liputan6.新闻网1119日讯】5名军警联合部队在巴布亚省蒂米卡Tembagapura成功解救遭武装犯罪集团（KKB）劫持的人质。62名士兵获得晋升官职，但是5名军官认为解救撤离被劫持的人质是士兵的功劳，因此这5名军官拒绝了晋升官职。

周日（1119日）国军（TNI）总司令卡铎 努尔曼帝约（Gatot Nurmantyo）陆军上将在人质发布会上如是表示。

5名军官代表说，成功属于下属，失败的责任应有军官担当，所以他们婉拒了三军总司令颁给的晋升官职。”卡铎在巴布亚如是说道。

这个军警联合部队的62名士兵成功解救遭武装犯罪集团劫持的人质。虽然没有得到晋升官职，但是作战行动的5名领导人在同一届得到了特殊的培训。

这是不以个人利益为重的士兵的一个例子，而只是为了印度尼西亚共和国的统一。”卡铎如是说道。

加特解释说，在无声的反击行动中，来自特种部队（Kopasus），营751袭击者和陆军战略指挥部（ Kostrad）的联合部队持续了34天和移动了 4.5公里，最后在两个地方发生枪战直到武装犯罪集团撤离。

在成功掌握人质地点后，卡铎呼吁最重要的是优先保护人质安全。最后，地方警察局长和军区司令进行解救遭武装犯罪集团绑架的人质。

据悉，住在巴布亚本地Binti 村的平民受到军警联合部队的保安而不愿被撤离。因为他们还要继续留在他们的村庄。

 

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