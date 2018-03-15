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军警将动员110万维持社会秩序

狄托称2018年地方首长选举将不会出现SARA问题

【雅加达news.okezone.新闻网3月14日讯】国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）上将说，2018年地方行政首长选举将不会出现种族、宗教、族群和派别（SARA）互相诋毁的问题。

狄托充满信心地说，他将动员110万名军警确保我国171个省、县和城市进行地方行政首长选举的安全。

“凭借这股力量，我们有信心，肯定2018年地方行政首长选举将不会出现SARA问题。”狄托周三（3月14日）在雅京国会大厦如是说。

狄托继续说，5月份他的警卫队将执行工作为准备地方行政首长选举有关作最终检阅。

据狄托称，地方行政首长选举的竞选活动期间 长将成为执法人员进行全面保安。竞选期于从2月15日至6月26日止。

“因此，竞选活动时间长，办起事来相对容易，而且社区的动态并不集中。”狄托说。

此外，狄托昨天还表示，社交媒体已成为吸引大众关注的焦点之一。 因此，根据狄托在动员群众方面的安全脆弱性略有所下降。

“特别是现在这个电脑网路（IT），社交媒体可能也是一个竞选渠道，并且减少了通常容易发生冲突的竞选活动。”狄托如是说道。