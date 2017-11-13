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再次被列为电子身份证贪污案犯罪嫌疑人后

今日肃贪会开始调查瑟迪亚·诺凡多

【雅加达点滴新闻网11月12日】再次正式被肃贪会（KPK）列为电子身份证（e-KTP）贪污案犯罪嫌疑人后，今日肃贪会将开始调查瑟迪亚诺凡多(Setya Novanto)。然而，诺凡多法律辩护律师Fredrich Yunadi在雅京表示，将建议诺凡多不出席肃贪会的传召。

众所周知，第一次被肃贪会把这位从业党 （Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚诺凡多被列为电子身份证贪污案犯罪嫌疑人时，诺凡多成功获得由单一法官Cepi Iskandar主导的预审法庭，宣判肃贪会对诺凡多的犯罪嫌疑人无效。

前阵子，诺凡多法律辩护律师团向国家警察举报肃贪会故意泄露肃贪会检察官再次将诺凡多列为电子身份证贪污案犯罪嫌疑人发布的调查命令书（sprindik）给传媒。

到目前为此， 已被定位电子身份证贪污案罪犯并已进入法律庭审程序的是Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustius，前内政部人口与民事记录主管Irman等多名共犯，有的嫌犯已在庭审过程中被判罪名成立。

因此，政法商军警等人脉关系广阔的我国国会议长诺凡多，这次是否有能成功逃脱法律的制裁，再次赢得预审的判呢？决民众拭目以待。