Posted by admin

再次被列为电子身份证贪污案嫌犯

部分党干要求诺凡多必须辞退党总主席职位

【雅加达印尼CNN新闻网】从业党秘书长伊德鲁斯玛尔哈穆（Idrus Marham）表示，至关从业党再次列为电子身份证贪污案犯罪嫌疑人的议题，替换从业党中央理事会总主席必须经过党内程序，不可能受到来自外来的压力而从业党就轻易和随随便便更换中央理事会领导层。

伊德鲁斯表示，替换从业党中央理事会领导人必须根据第32条从业党党章和规定细节（AD/ART）规定的程序。

“不过以上是按照从业党党章和规定细节，第一和第二全国协商会议都有党章和规定细节。”周日（12/11），伊德鲁斯玛尔哈穆在雅京西区从业党办事处如是说。

通过全国协商会议过程中，成员在会议上确定政党中央理事会总主席，并成为政党五年一度和决定政党未来。

此外，根据从业党党章和规定细节第32条第3A款提到政党面临着巨大的问题时，政党可以在三分之二地方代表理事会主席的要求可以举行全国写上会议。

其实从业党的胜选率更加下降，主因是诺凡多被列为电子身份证贪污案嫌疑人，并要求诺凡多辞退党总主席职位由从业党部分党干敦促。

从业党辅导委员主席阿布里扎巴克利（ARB）冀望，从业党党干敦促诺凡多辞退党总主席职位，不违反从业党党章和规定细节的规定。

“若我们有机会替换从业党中央理事会总主席的话，但不是因为受到外在的压力而屈服，因此从业党要互相一致团结。”从业党辅导委员主席巴克利这样表示。

针对诺凡多再次成为电子身份证贪污巨案的犯罪嫌犯，来自从业党党内干部希望这个老字号榕树党举行全国党代表特别会议，不然该党会被诺凡多连累，甚至拖垮，因而将在2019年普选被选民抛弃。

伊德鲁斯强调地说，诺凡多再次被定为电子身份证贪污案嫌疑人后，从业党党干没有任何问题，从业党省区主席却让我支持诺凡多。

“他们大部分给我打电话支持诺凡多为从业党总主席职位，主要我们永远一致团结。”伊德鲁斯这样表示。

虽然我听到部分党干要求诺凡多辞退党总主席职位的讯息，但是他们的要求不算多。

“一定有部分党干要求诺凡多辞退党总主席职位，但是我们还根据从业党已作出的规定。”伊德鲁斯说。

原则上，诺凡多列为电子身份证贪污案嫌犯后，由从业党年轻一代敦促诺凡多必须辞退党总主席职位。

从业党年轻组织主席Mirwan Vauly阐述，我们敦促诺凡多应该立即辞退党总主席职位，挽救持续下降的支持度，再说，从业党管理层也要求诺凡多辞退党总主席职位。

从业党辅导委员会副主席阿克巴丹绒（Akbar Tandjung ）也敦促诺凡多辞退党总主席职位。