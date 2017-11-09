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内政部长：激进和恐怖主义

需要从邻组长或居委会会长开始检测

【日惹安达拉新闻网11月06日讯】内政部长扎赫约 库莫罗（Tjahjo Kumolo）表示，激进主义和恐怖主义运动的蔓延需要在各个地区，包括邻组长或居委会会长（RT/RW）开始进行检测。

“从过去的激进主义和恐怖主义的处理模式，我现在采取的是从RT和RW开始进行检测。”扎赫约周一（11月6日）在日惹加查玛达大学（UGM）参议院大厅进行 班渣西拉和多样化民族（Pancasila dan Kebhinekaan）研讨会时如是说道。

根据扎赫约说，RT / RW级别的治安意味着社会所有成员必须通过集中报告激进主义和恐怖主义的任何迹象或行动来维持各自环境的安全。

根据扎赫约的观点，防范激进主义和恐怖主义运动是必要的，因为这都是会造成班渣西拉和印度尼西亚民族多样性的主要威胁。扎赫约继续说，班渣西拉全球化时代和信息的迅速流动中面临着各种各样的挑战。目前的状况表明，种族、宗教、族群和派别之间的宽容和行为不能反映班渣西拉的价值观。

因此，扎赫约呼吁所有社会成员参与加强班渣西拉思想，以反对威胁印度尼西亚统一（NKRI）完整性的价值观念。

“我们必须有勇气确定谁是好朋友和谁是对手，并且坚决反对任何会破坏团结和多样性或者改变班渣西拉以外的国家的意识形态。”扎赫约如是说道。