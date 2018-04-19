Thursday, April 19th, 2018 | Posted by

内政部长要求FKUB持和谐

印尼政治法律安全统筹部长维兰多（右）、印尼内政部长扎赫约库莫罗（左三）、宗教部长鲁克曼（Lukman Saifuddin左）和国会议长庞班苏萨迪欧（左二）。

印尼政治法律安全统筹部长维兰多（右）、印尼内政部长扎赫约库莫罗（左三）、宗教部长鲁克曼（Lukman Saifuddin左）和国会议长庞班苏萨迪欧（左二）。

 

【雅加达TRIBUN新闻网讯】内政部长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo）要求宗教信徒和谐论坛（FKUB）维护国家民族和谐，特别是在全国举行的民主庆祝活动之前。

KUB预计将保持中立，并在创造和谐与和平气氛中发挥积极作用，并成功实施2018年地方行政首长选举和2019年总统选举。”库莫罗周三（418日）在雅京南区Bidakara饭店举行的FKUB全国统筹会议（Rakornas）时如是说道。

内政部长还指示地方首长必须加强省和区/FKUB的作用和职能，地方政府必须致力于处理地区内的宗教事务和赋予FKUB权力。

赋予FKUB足够的关注和预算支持，使其能够以最佳方式履行其职责和职能。”库莫罗如是说。

内政部长期望，宗教领袖在实施宗教生活道德方面的承诺。

KUB在成功实施2018年地方行政首长选举和2019年总统选举的过程中提高宗教信徒的宽容与和谐。”库莫罗说。

出席统筹会议的有1200名与会者，并将以国家官员的指示形式，包括政法安统筹部长维兰多、内政部长扎赫约库莫罗和宗教部长鲁克曼。

 

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